WP: Планирующие авиабомбы ФАБ-1500 стирают в пыль укрепленные позиции ВСУ

Российские авиабомбы, которых в арсеналах РФ скопилось неизмеренное количество, ничего не оставляют от укрепрайонов Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post, украинские военные ничего не могут им противопоставить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии