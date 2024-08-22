Онищенко: чем больше случаев оспы обезьян, тем быстрее вирус может мутировать

Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее при увеличении числа случаев заболевания. Есть вероятность, что инфекция начнет передаваться воздушно-капельным путем, рассказал ТАСС эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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