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Онищенко: чем больше случаев оспы обезьян, тем быстрее вирус может мутировать

Онищенко: чем больше случаев оспы обезьян, тем быстрее вирус может мутировать

Вирус оспы обезьян может мутировать быстрее при увеличении числа случаев заболевания. Есть вероятность, что инфекция начнет передаваться воздушно-капельным путем, рассказал ТАСС эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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