xMEMS представила высокочастотный кремниевый Hi-Fi-динамик без усилителя для дв...

xMEMS представила высокочастотный кремниевый Hi-Fi-динамик без усилителя для двухканальных TWS-наушниковКомпания xMEMS Labs, разработчик кремниевых MEMS-динамиков, производимых по технологии полупроводниковых чипов, представила свой первый высококачественный высокочастотный динамик без усилителя для двухканальных TWS-наушников.