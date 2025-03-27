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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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xMEMS представила высокочастотный кремниевый Hi-Fi-динамик без усилителя для дв...

xMEMS представила высокочастотный кремниевый Hi-Fi-динамик без усилителя для дв...

xMEMS представила высокочастотный кремниевый Hi-Fi-динамик без усилителя для двухканальных TWS-наушниковКомпания xMEMS Labs, разработчик кремниевых MEMS-динамиков, производимых по технологии полупроводниковых чипов, представила свой первый высококачественный высокочастотный динамик без усилителя для двухканальных TWS-наушников.

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