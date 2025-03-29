В Турции заблокировали российский видеохостинг RUTUBE

В Турции был заблокирован российский видеохостинг RUTUBE. Об этом сообщает «РИА Новости». / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков«Доступ к сайту RUTUBE заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года», — говорится в сообщении агентства.