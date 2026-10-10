Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось

После уничтожения мостов, фронт, скорее всего, через неделю-две, уверяет украинский эксперт: оставшаяся на левом берегу часть ВСУ попадет в плен, возможно, некоторые попытаются эвакуироваться на плавсредствах через Днепр.
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и че это за табу такое? у персов например никакого харама нет на удары по пиндосне в любой точке ближнего востока
Пока что удары по мостам в Киеве "парализовали транспортное движение на несколько часов". Следует рассматривать как предложение киевлянам покинуть город - вполне возможно что методичные удары приведут к постоянным заторам, но и зима надвигается.
В общем зря Зеленский спровоцировал ударами вглубь России получить такой ответ - теперь есть что сказать гражданам Украины кто виноват в эскалации военного противостояния и сделал Киев "прифронтовым городом". Посмотрите кто на Украине радовался взрывам Крымского моста, наших НПЗ и АЗС... вот пришла "ответка". Всё в своё время, продолжайте в том же духе.
а не проще ли было разнести в хлам 4 (ВСЕГО ЧЕТЫРЕ,КАРЛ !) узла замены колесных пар жд вагонов на крайнем западе -и никто никуда не едет - колея не та.... Но наиглавнейший почему-то не делает это.... ПОЧЕМУ ??? (может правду злые языки утверждают, что товары олигархов ИХ и НАШИХ спокойно двигаются туда- сюда... бабло ршает все...)
научились точно бить! раньше не умели
Повреждения (не разрушения) трех мостов через Днепр из 26 существующих не слишком влияют на ситуацию
Встаёт логичный вопрос - а почему вся эта западная техника и прочее добро не уничтожаются сразу после пересечения границы.
Так чтобы отправители своими глазёнками видели как горит их бабло?
Средства для этого есть, да и эффект от уничтожения прямо в местах погранконтроля на уркаинской стороне был бы куда как более заметным, чем гонять разведку в поисках складов уже на территории боевых действий...