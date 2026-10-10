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Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось

Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось

   После уничтожения мостов, фронт, скорее всего, через неделю-две, уверяет украинский эксперт: оставшаяся на левом берегу часть ВСУ попадет в плен, возможно, некоторые попытаются эвакуироваться на плавсредствах через Днепр.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Пока что удары по мостам в Киеве "парализовали транспортное движение на несколько часов". Следует рассматривать как предложение киевлянам покинуть город - вполне возможно что методичные удары приведут к постоянным заторам, но и зима надвигается.
В общем зря Зеленский спровоцировал ударами вглубь России получить такой ответ - теперь есть что сказать гражданам Украины кто виноват в эскалации военного противостояния и сделал Киев "прифронтовым городом". Посмотрите кто на Украине радовался взрывам Крымского моста, наших НПЗ и АЗС... вот пришла "ответка". Всё в своё время, продолжайте в том же духе.

Профиль пользователя Сергей
Сергей

а не проще ли было разнести в хлам 4 (ВСЕГО ЧЕТЫРЕ,КАРЛ !) узла замены колесных пар жд вагонов на крайнем западе -и никто никуда не едет - колея не та.... Но наиглавнейший почему-то не делает это.... ПОЧЕМУ ??? (может правду злые языки утверждают, что товары олигархов ИХ и НАШИХ спокойно двигаются туда- сюда... бабло ршает все...)

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Встаёт логичный вопрос - а почему вся эта западная техника и прочее добро не уничтожаются сразу после пересечения границы.
Так чтобы отправители своими глазёнками видели как горит их бабло?
Средства для этого есть, да и эффект от уничтожения прямо в местах погранконтроля на уркаинской стороне был бы куда как более заметным, чем гонять разведку в поисках складов уже на территории боевых действий...