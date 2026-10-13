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Одна компания «спасла» Парижский автосалон 2026 года: почему французский «мундиаль» стал таким скучным

Парижский автосалон 2026 года стал местом, где дебютировало свыше 60 автомобилей. Однако фактически только Stellantis привез на мероприятия действительно новые модели.

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