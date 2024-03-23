День святого Евфимия Великого и празднование иконы Божией Матери Кипрской: духовные традиции и приметы 24 марта Елена ГалицкаяСегодня, 24 марта, православные верующие отмечают два значимых события в церковном календаре: память святого Евфимия Великого и празднование иконы Божией Матери Кипрской.