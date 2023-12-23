Что можно сделать, чтобы сразу получить все свои пенсионные накопления, а не ежемесячными платежами

Довольно часто ко мне поступают вопросы по поводу такой ситуации: у человека накопилась крупная сумма взносов на накопительную пенсию, но СФР или НПФ отказывается выдать ее сразу, назначая ежемесячную выплаты в чисто «символическом размере» (как правило, не больше 1 000 рублей).