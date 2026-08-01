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Лунный компас клева: календарь рыбака на август 2026

Лунный компас клева: календарь рыбака на август 2026

Август — месяц, когда летняя рыбалка постепенно меняет характер. Если в первой половине месяца рыбе все еще мешает жара и прогретая вода, то ближе к концу августа ночи становятся прохладнее, а многие виды начинают активнее кормиться перед осенью.

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