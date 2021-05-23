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Как часто нужно проходить диспансеризацию с 2021 года

Как часто нужно проходить диспансеризацию с 2021 года

Нам обещано углубленное обследование при диспансеризации и расширенное лечение (реабилитация) с 1 июля После оглашения Послания Федеральному Собранию появились поручения Президента – механизм реализации того, что публично озвучил Владимир Путин.

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