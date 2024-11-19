Суд вынес приговор супругам из Красноярского края за обман сироты на 1,2 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении семейной пары из поселка Балахта Красноярского края, приговорив мужа и жену к трем и 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за обман сироты на 1,2 млн рублей.
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