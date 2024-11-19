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Суд вынес приговор супругам из Красноярского края за обман сироты на 1,2 млн рублей

Суд вынес приговор супругам из Красноярского края за обман сироты на 1,2 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении семейной пары из поселка Балахта Красноярского края, приговорив мужа и жену к трем и 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за обман сироты на 1,2 млн рублей.

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