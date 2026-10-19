Россиянин выбрал билет, где преобладали "холодные" оттенки, и сорвал суперприз Москвич Михаил Ивкин, работающий журналистом, креативным режиссером и продюсером на международном информационном канале, стал обладателем суперприза в 12 960 558 рублей в 370 451‑м тираже лотереи "Рапидо Про".
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