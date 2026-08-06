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Царьград

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В подмосковном Чехове разбирают завалы после атаки дронов

В подмосковном Чехове разбирают завалы после атаки дронов

Повторный режим ЧС в Чехове: экстренные службы ликвидируют последствия удара.В подмосковном Чехове экстренные службы приступили к разбору завалов и ликвидации последствий атаки БПЛА на промзону Новосёлки.

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