В подмосковном Чехове разбирают завалы после атаки дронов

Повторный режим ЧС в Чехове: экстренные службы ликвидируют последствия удара.В подмосковном Чехове экстренные службы приступили к разбору завалов и ликвидации последствий атаки БПЛА на промзону Новосёлки.
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