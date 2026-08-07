Признаюсь честно: когда я только приехала в Паттайю, то была уверена, что весь отпуск проведу, перемещаясь между шезлонгом, морем и ночным рынком.
Окрестности Паттайи: 6 направлений, когда пляж надоедает
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Sema
На нашей планете много удивительных и разнообразных мест, на любой вкус. Сегодня не у каждого человека есть возможность свободно путешествовать, но в будущем такая возможность будет у всех. Люди будут жить на прекрасной земле в том месте где им будет комфортно. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного». Исаия, 45 глава — Библия — Синодальный перевод.
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