Окрестности Паттайи: 6 направлений, когда пляж надоедает

Sema

На нашей планете много удивительных и разнообразных мест, на любой вкус. Сегодня не у каждого человека есть возможность свободно путешествовать, но в будущем такая возможность будет у всех. Люди будут жить на прекрасной земле в том месте где им будет комфортно. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного». Исаия, 45 глава — Библия — Синодальный перевод.