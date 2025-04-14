Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Русские правила «Вы посмотрите, все едут в Сочи»: Белла Пилия возмутилась как будущие мамочки портят статистику Заместитель главного врача Центральной больницы Абхазии расстроена, что многие беременные женщины из республики уезжают рожать в Россию.
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