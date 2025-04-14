Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • petuhova_iv Петухова
    Это настоящие герои!Эти люди не сдали...
  • Bogdan Stupin
    "...По данным экспертов, уже 90% абхазов имеют российские паспорта..." Всё чаще высвечивается основная и совсем не сл...Десятками тысяч е...
  • Alex Nемо
    😂США планируют гра...

Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Десятками тысяч едут рожать в Россию ради детских пособий: главврач Центральной больницы Абхазии отчиталась о плохой статистике

Русские правила «Вы посмотрите, все едут в Сочи»: Белла Пилия возмутилась как будущие мамочки портят статистику Заместитель главного врача Центральной больницы Абхазии расстроена, что многие беременные женщины из республики уезжают рожать в Россию.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Правильно говорите,но Гарант этого даже и не хочет знать и заниматься этим,потому и бардак в РФ!
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10 час.
Иван Ураганов
Россия это дойная корова для мастурбеков всех мастей.
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3 час.
Bogdan Stupin
&quot;...По данным экспертов, уже 90% абхазов имеют российские паспорта...&quot; Всё чаще высвечивается основная и совсем не сложная причина повышенной &quot;любви&quot; известного сорта граждан  &quot;суверенных территорий&quot;   к российским паспортам. Кто-то считает, что жареный петух  в нашем случае  пожалеет пятую точку России?
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1 час.
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