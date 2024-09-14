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44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

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