Опрос: Граждане считают, что тарифы на энергоносители вырастут в ближайшие месяцы

Опрос, проведенный IMAS в феврале 2025 года по заказу Independent News (Румыния), проанализировал восприятие граждан Республики Молдова относительно способности правительства остановить рост цен и динамику тарифов на энергоносители в ближайшие месяцы.
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