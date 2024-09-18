Школьник из Алексеевского стал призёром городского конкурса с рассказом о своей семье

Более 90 москвичей стали победителями и призерами детского конкурса «Про мой район». В номинации «Рассказ «Моя семья» в возрастной категории 15-17 лет второе место занял Никита Стреха из района Алексеевский.
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