В Тульской области ограничат движение на трех железнодорожных переездах

В Тульской области 8 июля и 9 июля ограничат движение на трех железнодорожных переездах. Так, движение транспортных средств будет ограничено из-за плановых работ через три железнодорожных переезда в Суворовском районе.
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