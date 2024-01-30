Экс-советник Меркель Хойсген: ФРГ следует стать жестче по отношению к Израилю

Германии необходимо перейти к ведению более жесткой политики по отношению к Израилю. Соответствующим мнением в рамках интервью для газеты Financial Times поделился глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген.
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