Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Никто из украинцев не отказался...

Никто из украинцев не отказался...

Вчера  на канале  Россия-24  рассказывали, что  85  лет  назад  ОУНовцы совершили в  местечке Белая  Церковь, что в Киевской  области, чудовищное преступление.

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