Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Писателю, офицеру, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе.
Писателю, офицеру, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе.
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