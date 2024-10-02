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Русская весна

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В мире резко осложнилась ситуация с холерой и лихорадкой Денге

В мире резко осложнилась ситуация с холерой и лихорадкой Денге

Эпидемиологические риски в мире растут, за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по холере и лихорадке Денге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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