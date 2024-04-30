Угон супер-Кобры: как советский спецназ захватил новейший вертолет США

Война во Вьетнаме длилась с 1960 по 1975 годы. Советский Союз оказывал поддержку партизанам Северного Вьетнама, которым приходилось сражаться с военными подразделениями США, оснащенными самым новым и мощным оружием.
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