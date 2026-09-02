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Царьград

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Третьяковскую галерею оштрафовали на 100 тыс. рублей за фасады

Третьяковскую галерею оштрафовали на 100 тыс. рублей за фасады

Государственная Третьяковская галерея в Москве оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащее состояние фасадов исторического здания в Лаврушинском переулке.

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