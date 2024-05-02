Научное свидетельство того, что вся физическая материя формируется “эфиром” невидимой сознательной энергии существовало, по крайней мере, с 1950-х годов.
Солнце — источник торсионных волн, вдыхающих жизнь во все живое
Комментарии
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М
ММ
Не принято в официальной науке считать, что торсионные поля существуют. Хотя гипотезу, что физический вакуум образован электронно-позитронными диполями я читал еще в в начале 90-х. И ориентация этих диполей образует память Ноосферы, к которой имеют доступ некоторые экстрасенсы...
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15 час.
алекс кузь
Какое счастье читать такие материалы. Дайте ученым место в сми , пусть показывают, рассказывают, учат, просвещают. Эти знания круче религии, политических учений, частной собств. Наука решает смысл бытия.
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15 час.
М
ММ
Увы, религия имеет власть..
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6 час.
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