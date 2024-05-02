Солнце — источник торсионных волн, вдыхающих жизнь во все живое

М

ММ

Не принято в официальной науке считать, что торсионные поля существуют. Хотя гипотезу, что физический вакуум образован электронно-позитронными диполями я читал еще в в начале 90-х. И ориентация этих диполей образует память Ноосферы, к которой имеют доступ некоторые экстрасенсы...