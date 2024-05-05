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СКА Басты встретится с «Ромой» в матче 3-го тура Медиалиги

СКА – «Рома» – 17:30 Матч пройдет в Москве, на малом поле стадиона «Москвич». Примечание: время начала матчей – московское.

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