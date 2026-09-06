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В Арктике за 15 лет из-за таяния льдов появилось 28 новых островов

В Арктике за 15 лет из-за таяния льдов появилось 28 новых островов

За последние 15 лет в российской Арктике появилось 28 новых островов. Их образование связано с глобальным потеплением и таянием ледников.

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