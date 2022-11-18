Камера зафиксировала кражу велосипеда на проспекте Королева

Мужчина угнал велосипед, припаркованный возле парадной одного из домов на проспекте Королева. Видеозапись с места инцидента оказалась в распоряжении «Мегаполиса».
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