Известия/Павел Волков Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ретейле по картам "Мир" в качестве меры против мискодинга (подмены МСС-кода торгового предприятия) и некорректного начисления кешбэка.