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НСПК унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ретейле по картам "Мир"

НСПК унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ретейле по картам "Мир"

Известия/Павел Волков Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ретейле по картам "Мир" в качестве меры против мискодинга (подмены МСС-кода торгового предприятия) и некорректного начисления кешбэка.

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