Спустя почти полтора года Nintendo Switch 2 наконец-то получила поддержку VRR в режиме док-станции

До этого поддержка была только в портативном Компания Nintendo наконец-то добавила своей игровой приставке Switch 2 поддержку переменной частоты кадров (VRR) в режиме док-станции.
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