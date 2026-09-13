Further Oil Price Spikes Could Rekindle Recession Fears

This week’s oil price surge sharply raised the odds of a Fed interest rate hike next week and re-launched the recession conversation, for the first time since the early weeks of the Iran war.
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