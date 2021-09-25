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Российский боксер Бетербиев заявил, что Джошуа победит Усика

Российский боксер Бетербиев заявил, что Джошуа победит Усика

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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