Российский боксер Бетербиев заявил, что Джошуа победит Усика

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.