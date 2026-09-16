Лавров предрек другую и очень короткую войну в случае нападения Европы на Россию

Если Европа нападет на Россию, то война будет другой и очень короткой. Об этом в среду, 16 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сенатор США Крис ...
- Захарова задалась...
- Нидерланды отказа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым