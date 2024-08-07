Сбер повысил ставки: почему банки поднимают доходность по ряду вкладов

Банки меняют ставки по вкладам на фоне подъема ключевой ставки Центробанком до 18% — при этом основной фокус кредитных организаций сосредоточен на вкладах до года, обратил внимание главный аналитик Банки.
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