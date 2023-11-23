«Всё началось в 1996 году»: известный немецкий велогонщик Ульрих признался в употреблении допинга

Легендарный велогонщик Ян Ульрих признался, что по ходу карьеры регулярно употреблял допинг. Победитель престижных многодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта», как и Лэнс Армстронг, сотрудничал с доктором Эуфемиано Фуэнтесом, однако ранее категорически отрицал нарушения правил WADA.