«Вильярреал» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Бавария» играет на выезде с «Вильярреалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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