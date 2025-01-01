Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области

Расчет ЗРК выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, поразил беспилотный летательный аппарат противника, выполнявший аэроразведку позиций наших войск.
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