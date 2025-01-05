Ветеринары Ленобласти провели учения по борьбе с вирусом птичьего гриппа

Поступила информация о мертвых птицах Внеплановые учения по борьбе с вирусом птичьего гриппа, организованные Государственной ветеринарной службой Ленинградской области, охватили четыре района с крупными животноводческими предприятиями.
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