Российский учёный назвал страхи перед чёрной оспой ненаучными

Российский академик Геннадий Онищенко назвал слухи об эпидемии, похожей на чёрную оспу, необоснованными, подчеркнув, что существующие штаммы птичьего гриппа, с которыми связывают эпидемию, в настоящее время не угрожают человеку, а механизм производства вакцин хорошо отлажен.