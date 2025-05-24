Российский учёный назвал страхи перед чёрной оспой ненаучными

Российский академик Геннадий Онищенко назвал слухи об эпидемии, похожей на чёрную оспу, необоснованными, подчеркнув, что существующие штаммы птичьего гриппа, с которыми связывают эпидемию, в настоящее время не угрожают человеку, а механизм производства вакцин хорошо отлажен.
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