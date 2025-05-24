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Российский учёный назвал страхи перед чёрной оспой ненаучными

Российский учёный назвал страхи перед чёрной оспой ненаучными

Российский академик Геннадий Онищенко назвал слухи об эпидемии, похожей на чёрную оспу, необоснованными, подчеркнув, что существующие штаммы птичьего гриппа, с которыми связывают эпидемию, в настоящее время не угрожают человеку, а механизм производства вакцин хорошо отлажен.

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