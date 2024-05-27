Доцент-психолог севастопольского вуза попался в лапы мошенников

За прошедшие выходные дни в полицию обратились трое граждан в возрасте от 25 до 61 года, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счёта и под предлогом инвестирования.
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