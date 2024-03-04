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Снятый в Белоруссии сериал "ГДР" становится популярнее, чем "Слово пацана"

Снятый в Белоруссии сериал "ГДР" становится популярнее, чем "Слово пацана"

Снимавшийся в Минске, Бресте и Гродно русский сериал вызвал неожиданно большой зрительский интерес.Режиссер сериала "ГДР"  Федор Бондарчук заявил о том, что его новое детище имеет настолько большой зрительский интерес, что он обогнал по этому показателю хит минувшей зимы сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана".

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