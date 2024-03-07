Разработчики Frostpunk 2 в апреле проведут ЗБТ для покупателей делюкс-издания иг...

Разработчики Frostpunk 2 в апреле проведут ЗБТ для покупателей делюкс-издания игрыДолгожданное продолжение Frostpunk, популярной стратегической игры, сочетающей в себе элементы выживания, городского строительства и жанра 4X, получило дату релиза.
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