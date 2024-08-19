Экс-солистка группы «Ленинград» стала радиоведущей

Исполнительница хита «Экспонат» Алиса Вокс будет вести дневное радиошоу. фото: Андрей МоисеевНа вакансию соведущей программы «Шоу Дня», опубликованную радиостанцией в середине мая, за две недели откликнулись более тысячи девушек.
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