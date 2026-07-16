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SPLETNIK

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"Проветриваем головы и успокаиваем сердца". Лайма Вайкуле рассказала, как проводит время с Аллой Пугачёвой в Юрмале

"Проветриваем головы и успокаиваем сердца". Лайма Вайкуле рассказала, как проводит время с Аллой Пугачёвой в Юрмале

72-летняя певица Лайма Вайкуле рассказала, что в последнее время сдружилась с Аллой Пугачевой. По словам артистки, когда Пугачева приезжает в Юрмалу, они гуляют и созваниваются каждый день.

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