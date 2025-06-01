УАЗ выпустит новый рамный пикап: фото и сроки старта производства Sollers ST9

Ульяновский автозавод запустит серийное производство нового пикапа Sollers ST9. Автомобиль представляет собой слегка «перелицованную» версию модели JAC T9, которая в настоящее время продается на рынке РФ официально.
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