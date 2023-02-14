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Чайковская о допинговом деле Валиевой: «Нужно, чтобы Камила ощутила себя человеком, против которого ведется большая политическая игра»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

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