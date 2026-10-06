Армия России нанесла серию ударов по важным объектам и судам врага в Черноморском регионе. Ночью российские войска продолжили нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.