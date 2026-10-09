Хельсинки отправили Киеву самый маленький, но срочный пакет военной помощи

Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи, об этом сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу финского Министерства обороны.
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