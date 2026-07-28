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Регионы России

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Воробьёв раскрыл последствия атак дронов в Подмосковье

Воробьёв раскрыл последствия атак дронов в Подмосковье

В Чехове один из дронов попал в многоквартирный дом на улице Земской. Информация о пострадавших уточняется, однако глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин отметил, что были повреждены фасад здания и две квартиры, никто не пострадал.

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