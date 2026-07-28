Воробьёв раскрыл последствия атак дронов в Подмосковье

В Чехове один из дронов попал в многоквартирный дом на улице Земской. Информация о пострадавших уточняется, однако глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин отметил, что были повреждены фасад здания и две квартиры, никто не пострадал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии